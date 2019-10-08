美背棄 土耳其蓄勢進攻 敘境庫德人示威求保護

好幾個月來，美國總統川普顯然迫不及待，想把美軍撤出「只有沙漠和死亡」的敘利亞，以實踐大選時許下的承諾，脫離「這些荒謬又永無止境的戰爭」。

然而，CNN新聞網7日指出，他火速決定撤軍敘北，可能會使美國在中東所設定的一切目標幾乎全毀。

首先，就在伊斯蘭國（ISIS）有死灰復燃跡象之際，美國突然撤軍，將使昔日的敘利亞庫德戰友儘可能暴露在土耳其的攻勢下。

(中時電子報)