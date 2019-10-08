川普對敵大放送 美在中東目標全毀 09:122019/10/08 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美軍在敘北村莊達爾巴西耶（Darbasiyah）備戰，庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）成員協助防衛的資料畫面。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美背棄 土耳其蓄勢進攻 敘境庫德人示威求保護 好幾個月來，美國總統川普顯然迫不及待，想把美軍撤出「只有沙漠和死亡」的敘利亞，以實踐大選時許下的承諾，脫離「這些荒謬又永無止境的戰爭」。 然而，CNN新聞網7日指出，他火速決定撤軍敘北，可能會使美國在中東所設定的一切目標幾乎全毀。 首先，就在伊斯蘭國（ISIS）有死灰復燃跡象之際，美國突然撤軍，將使昔日的敘利亞庫德戰友儘可能暴露在土耳其的攻勢下。 (中時電子報) #敘利亞 #土耳其 #ISIS #庫德 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 不甩S-300！以色列F-16暴打敘境伊朗目標 16:092019/01/21 軍事 開打！以與真主黨邊界猛烈交火 09:512019/09/02 軍事 8萬磅彈雨剷除IS 美F-35 F-15轟遍伊拉克小島 10:502019/09/11 軍事 演哪齣！傳美要讓土重返F35計畫 13:432019/10/04 軍事 丟包！土要打敘北戰友 美快閃支持 13:482019/10/07 軍事 國際熱門新聞 川普大挫敗！ 美法院勒令提供報稅資料 - 國際 川普對敵大放送 美在中東目標全毀 - 國際 香港抗爭活動 川普籲人道解決 - 時事 - 中央社 談判前夕美擴大貿易黑名單 海康威視上榜 - 時事 她說 免彈劾罷黜 川普會為這下台 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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