宜蘭南方澳斷橋，明〈9日〉起將封港24小時，展開拆除橋體第1階段，先拆除、移置橋拱，由於橋體結構超過1000噸，施工不易。擁有國內噸位最重，且最大型吊車的亞洲最大吊車公司啟德重機公司聞訊，昨天以最快速度將亞洲最大1200噸級吊車與750噸級履帶式吊車開往南方澳漁港支援拆除。

啟德重機750噸級履帶吊車將配合平台船進行吊掛。(啟德重機提供)

啟德重機董事長胡漢龑表示，事故發生第一天他就派公司高層前往現場勘查，希望能替救災工作盡點微薄之力，而且國內也只有啟德重機才擁有這種大型吊車才能擔負如可高難度的吊掛任務，希望能利用專業讓拆除工作盡快完成，不影響漁民生計。

在高公局協助下，雪山隧道開通以來破天荒首次讓破讓大型吊車群行駛，加快拆除斷橋速度。(啟德重機提供)

昨天1200噸吊車由新竹總公司出發，750噸履帶式吊車由台中港出發到蘇澳港，高工局甚至破例首度讓救援吊車群與拖車群行駛雪隧，至少減少5小時的車程，因此1200噸吊車已經率先抵達到蘇澳港，先支援吊掛被壓垮300噸重的漁船吊上岸。

除了出動全國最大吊車外，全國最大的1萬噸級大型升降平台船「宏禹1號」也抵達蘇澳港，將進入橋體拆除階段。預計9日封港24小時拆除橋拱，並視颱風情況再封港5天，完成拆除水下橋體等作業。

跨港大橋橋拱重約300噸、兩岸橋墩各100噸、橋體結構約1000噸，橋體沒入水中，直立於漁船航道的橋拱一度傾斜，工程單位已加固保護，避免橋拱傾倒。

由於跨港大橋橋體是釐清追究責任的重要證物，交通部與檢方、施工團隊等單位昨日開會後，達成9日上午8時起封港24小時拆除橋拱的共識。並於9日起將封港24小時，展開拆除橋體第1階段，先拆除、移置橋拱，但為保全調查證據，不會做細部切割；第2階段再拆除橋墩、水下橋體，由於橋體龐大，必須封港5天才能完成，且可能會切割成5至7塊。

封港期間可提供蘇澳港8到9號碼頭作為漁船臨時作業場，或以「半半施工法」，即封閉一半航道施工、開放一半航道供漁船進出；若全面封港施工，原訂工期5天預估可縮為4天，工序將事先與漁會達成共識，期間漁民的損失也會依規定從寬認定補償。

(中時電子報)