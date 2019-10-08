蔡支持度不太會掉？韓蔡最大差別在這

去年九合一選舉，原先不被看好的韓國瑜，喊出口號讓市民有感，最終韓以15萬票之差擊敗陳其邁，讓高雄綠地變藍天。然而，中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡認為，韓民調落後，代表韓重回政壇的新鮮感已淡，若要挽救支持度得重新包裝。他也認為蔡躲在第二線，爆發的爭議則由團隊擋子彈。蔡英文這個產品民眾接觸不到，又被團隊包裝好，只要不失言，支持度不太會掉。

韓國瑜擁有許多鋼鐵韓粉，但其爭取不到年輕選民、知識藍、經濟藍的支持，成最大隱憂。據中評社報導，袁鶴齡認為，韓蔡兩人差距越拉越開，可從幾個角度來看。首先他認為現在納入手機民調，手機接受訪問是以年輕族群為主，韓國瑜在爭取年輕族群本就劣勢，因而產生這種結果。第二為不斷有民調公佈的結果，可能產生「從眾效應」。他也認為，民調只能測結果，不能測民眾支持的強度，韓流強，因此在危機意識下，這些韓粉不但會去投票，更願意幫拉票，反觀蔡英文支持者恐就不是那麼死忠。

究竟該如何提升韓國瑜支持度？袁鶴齡認為，最重要是韓這個產品，本身強不強。他認為，韓離開政壇十多年，民眾對韓有新鮮感與模糊美，因此去年九合一時韓非常強。韓擔任高雄市長後，已被民眾熟悉，相關特質也被凸顯，思慮不足、發言直白等也讓韓受質疑。他認為，韓本身或韓團隊，應該要重新包裝，不要天天受問，營造神秘感，也可避免失言。

袁鶴齡也提及，蔡英文早就成立選舉團隊，除了拜廟就是出席後援會成立，相關政策論述與選舉攻防都交給團隊或行政院官員，自己躲在第二線。近日爆發的爭議都由團隊出來擋子彈。袁認為，蔡英文這個產品，民眾接觸不到，又被團隊包裝好，只要蔡自己不失言，支持度就不太會掉。

(中時電子報)