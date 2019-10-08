台北市長柯文哲指出「兩岸關係30年最差」，總統蔡英文今天回應說，「兩岸關係沒有好壞，只有國家利益問題。」

外交部長吳釗燮昨天在立法院外交國防委員會業務報告指出近年的台美關係堅實穩固、穩健發展，「台美關係40年最佳」；柯文哲隨後反酸台美關係目前很好沒人否認，「但是兩岸關係30年最差，這也沒有人否認。」

蔡英文今天在玉山論壇前受訪表示，兩岸關係沒什麼好壞問題，只有國家利益問題，「這幾年來我們的兩岸政策採取理性立場，在中國步步進逼下，我們採取不挑釁、不冒進，堅守國家立場，兩岸也維持正常交流」。

蔡英文指出，反倒是中國以大陸觀光客作為政治手段，「我要在這講，每個政府在每一個階段都會以國家利益為考量國家政策，兩岸政策也是如此」。

針對柯文哲袒護心腹蔡壁如散播蔡英文的論文相關訊息，蔡英文正色表示，這幾天事情討論滿多，倒是柯市長應該更嚴肅看這議題，要更有同理心。

至於國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜傳出要請長假競選，蔡英文回應說，到現在為止沒確實說法，不過總統工作是24小時，在這階段以國政優先。

(中時 )