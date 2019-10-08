搶攻秋日啖蟹商機，台中林酒店「森林百匯」餐廳推出『感蟹祭』並推出優惠，即日起到10月底前平日午晚餐前往用餐消費，即可享有「4人同行，1人免費」優惠。台中林酒店提醒，週五晚餐除外，同時客人必須於一週前訂位。

台中林酒店「森林百匯」餐廳推出『感蟹祭』，主廚們精選各式鮮美秋蟹為食材推出：鱈場蟹烤飯、雪蟹昆布湯、墨西哥辣蟹、辣炒麵包蟹、雞尾酒旭蟹、錦繡蟹柳球、及蟹柳握壽司等秋蟹料理，包含西式、日式、中式、廣式、港點、泰式、西點、PIZZA等八大主廚，使用當季螃蟹設計出多道菜肴。

台中林酒店「感蟹祭」的各式蟹餚中，「鱈場蟹烤飯』是以鮮甜肥美的鱈場蟹搭配各式海鮮所製成的烤飯，帶有嚼勁、彈牙的口感，光聞到味道就令人食指大動。另『雪蟹昆布湯』，是以雪蟹蟹腳加入高湯熬煮，呈現出雪蟹的原味鮮甜。另有號稱「蟹膏之王」的麵包蟹，肥美的蟹肉與濃醇的蟹黃配上辣椒快炒，香辣的香氣使這道料理更添層次。

台中林酒店「森林百匯」平日午晚餐990元、假日午晚餐1,190元起，需加一成服務費。

(工商 )