法藍瓷品牌創立18周年，7日推出手工打造的限量典藏書《法藍瓷．經典一百》，每本投入上萬元成本，挑戰當代出版印刷最高規格，限量銷售每本3.88萬元，堪稱國內市面上最貴的一本品牌書，16日將參加德國法蘭克福書展。

法藍瓷總裁陳立恆表示，此書探討瓷器文明演進，與法藍瓷品牌崛起的歷史意義，透過市場與收藏家反饋、海內外藝術家及專業人士評比，嚴選出法藍瓷百件珍品集結成冊，同時具高度文創性、典藏性、藝術性之無形價值。未來希望送給各大陶瓷博物館、圖書館留下時代紀錄。

法藍瓷7日發表新書，邀請音樂創作人李哲藝與台灣藝術大學舞者，以法藍瓷企業核心理念「仁」為創作靈感，將「天地人、真善美」精神融入音樂與舞作，多位產官學貴賓、各國使節前來共襄盛舉。

陳立恆表示，一部陶瓷史就是半壁中華文化的江山。法藍瓷2001年創立至今，以天人合一的普世價值延續東方瓷藝，並以中西合璧的當代瓷品掀起瓷器新浪潮。此書作為當代瓷藝的紀錄，在二十一世紀，法藍瓷要把瓷器的榮光繼續傳承下去。

財團法人智榮文教基金會董事長施振榮表示，現在是文化與科技雙融的年代，法藍瓷做了很好的示範。德國在台協會處長王子陶表示，法藍瓷傳承華人千年陶瓷傳統，創造美麗、經典的瓷器，此書將在今年德國法蘭克福書展登場，相信以瓷器結合中西文化，能讓彼此距離更近。

此書展現陶瓷藝術的「大器無形、大仁即美」，以〈瓷氳〉、〈瓷韻〉、〈瓷耘〉三大脈絡訴說法藍瓷多年來「以瓷載道」的歷程。作品題材起於山水，接續花草翎毛、昆蟲游魚、人類走獸，和優雅大器的傢俱等，最終以山水名畫總結，以喻覽盡蒼穹，天地合一。

此書也收錄一件3D陶瓷列印微雕作品，象徵工藝結合高科技的關鍵突破，並首度揭露法藍瓷作品的百道工序，透過文字、攝影紀錄，勾勒當代瓷藝的時代氛圍，也為後世留下二十一世紀瓷器發展的歷史見證。

陳立恆表示，《法藍瓷．經典一百》是一部以製作瓷器精品之態度，手工打造而出的藝術典藏書，挑戰當代出版印刷最高規格。封面為典雅類白皮革材質，並鑲嵌法藍瓷手工專屬藝術瓷片。全書以線裝精裝製作，配有燙金皮革紋白書盒供藏家保存。內頁採用國外進口美術紙，將瓷器的溫潤如玉、神聖莊嚴，與法藍瓷作品素有的「立體瓷」特質，近乎擬真呈現紙上。

(工商 )