前立法院長王金平日前參加一場活動，被媒體問到參選總統的進度，王金平僅表示，若沒拿到親民黨門票就要休息。對此，有一親王人士接受媒體採訪感嘆，三大失算，讓王金平的總統姻緣路最終恐將成功空！

2019台灣設計展於屏東縣民公園紙漿場熱鬧開幕，王金平特地到場參與，被問到目前參選總統進度，王強調，若沒拿到親民黨門票就要休息。當媒體再問到，未來還會留在國民黨嗎？王想也不想直接回答，「沒有選的話，當然就是留在國民黨啊！」

對於王走到今天這一步，據《鏡傳媒》報導，親王人士感嘆，王走到這一步真的是無法預期，超出王所能掌控的範圍，從誤判高雄市長韓國瑜會力挺他、失算鴻海創辦人郭台銘惠棄選，到現在只剩下親民黨提名機會，且親民黨也不一定會要和王合作，若親民黨最終決定推派主席宋楚瑜參選，王金平的總統路，真的就是到此為止，如王所說的「休息」！

(中時電子報)