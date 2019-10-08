國民黨總統參選人韓國瑜半年多來飽受媒體、網路上的言論影響，夫人李佳芬更因為不實言論而對多位媒體人提告；但對此，資深媒體人康仁俊在政論節目上表示，國民黨對於這次選舉的表現實在是相當「Low」，但國民黨「又不是第一次選總統了」。

提告不實言論確實是李佳芬的權力，但康仁俊認為，提告這件事對於韓國瑜的民調不會有任何幫助，因為有些事情就是會被檢驗的，而這些檢驗合理與否則是取決於閱聽的大眾；國民黨也不是第一次參與總統選舉，當年馬英九的綠卡問題沒被抓出來打過嗎？李慶安的雙重國籍也被檢視過，「藍綠兩方都曾經走過這段」，但這次國民黨的處理方式相當的「Low」。

康仁俊表示，韓國瑜目前許多的問題不僅僅是「韓黑」的攻擊造成，他自己的言行也是問題的一部份，就以國政顧問團來講，現在裡頭沒有韓國瑜了，很多民眾就直接表示這東西不用看了；因為韓國瑜不再裡面了嘛，沒有韓的背書就沒有「白紙黑字」了啊；這種反應也代表著韓國瑜在「挖石油事件」後給民眾的印象。

就連韓團隊對香港反蒙面法的發言都遭到輿論的「誤解」，康仁俊認為，韓國瑜的團隊應該要思考的，是為何外界對於他們的發言總有「偏見」，為什麼小英團隊的發言都沒有人檢視？康仁俊直言，現在的總統大選已經成了一場「不對等的競爭」，而韓國瑜團隊目前的當務之急，則是把這個「不對等」的差距消除掉。

(中時電子報)