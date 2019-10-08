台中國際舞蹈嘉年華廣邀西班牙、比利時、日本、韓國及臺灣等近50個世界級舞蹈團「與你為舞」，邀您一同舞動台中。（台中市觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

匯集近50組世界級與在地表演團隊的「2019台中國際舞蹈嘉年華」，將於10月25至27日及11月1至3日連續兩週登場。活動邀請到結合街舞及現代舞劇風格的在地舞團「典躍舞團」，於台中自由商圈及一中商圈及台北、高雄快閃演出；北中南連線，舞動全台，邀約全民加入舞蹈的行列。

由一元藝術團隊LED燈光秀舞者，於台北車站舉辦跳遊觀光巴士活動，在亮眼紅色外型的台北市雙層觀光巴士旁，以動感的步伐與震撼的聲光效果登場，吸引民眾駐足圍觀，並給舞者熱烈掌聲。

在台北地標101國際購物中心美景的襯托之下，快閃舞蹈演出的同時並與車上乘客零距離互動嗨翻臺北夜晚，無論是現場的圍觀民眾或是車上的乘客們皆直呼表演太精彩了。

典躍舞團以舞步走訪高雄兩大熱點，包括高雄駁二藝文特區及漢神巨蛋持續接棒，活潑亮眼的服裝加上舞蹈互動，兩場次共4小時的熱力演出，釋放市民體內的舞蹈因子；在場不分男女老少，皆忍不住加入舞團的行列，一同手舞足蹈感受台中的熱情與溫度。

台中觀光旅遊局長林筱淇說，今年台中國際舞蹈嘉年華廣邀西班牙、比利時、日本、韓國及臺灣等近50個世界級舞蹈團「與你為舞」，邀您一同舞動台中。今年10月25日至27日及11月1日至3日在台中各處上演國際級舞蹈饗宴，融合世界級與在地表演團隊的精采演出，以舞會友進行城市交流，以歡樂的節慶活力鼓勵全民來共舞，舞出台中的城市幸福感。

國慶連假10月13日將於台北車站大廳舉辦的「千人共舞」活動，提前為台中國際舞蹈嘉年華熱身。還沒加入臺中城市舞的行列嗎？快來報名參加，一同舞動全台。

「2019台中國際舞蹈嘉年華」，活動結合街舞及現代舞劇風格的在地舞團「典躍舞團」，於各地快閃演出。台中國際舞蹈嘉年華廣邀西班牙、比利時、日本、韓國及臺灣等近50個世界級舞蹈團「與你為舞」，邀您一同舞動台中。

(中時 )