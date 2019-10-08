俄羅斯赤塔（Chita）一處大樓驚傳分屍案！一名19歲女子伊莉莎芙塔（Elizaveta）疑遭居住 同棟大樓一名男子分屍斬首，頭顱自12樓扔下。死者朋友獲悉後難過po文指出，伊莉莎芙塔是個孤兒，希望網友捐款料理後事。

警方獲報到場，隨即查訪該棟可疑住戶，最後破門進入涉案男子家中，查後將38歲嫌犯帶走。當地媒體指出，嫌犯與死者是男女朋友，但未被證實，檢警仍在調查案發時是否有目擊者。。

據當地媒體報導，死者今年19歲，生前在一家連鎖脫衣俱樂部上班，曾在社群媒體寫下「人生一團糟……」。

事發時，一名15歲少年與友人正在一樓玩耍，卻當場看到一個血淋淋的頭顱與血衣，從樓上掉下來，嚇得趕緊報案。這名少年指出，當時他與朋友們正在大樓旁空地玩耍，卻看到一件沾滿紅色鮮血的衣服從天而降，緊接著又看到一顆頭顱被拋下，還有一些人體屍塊掉在大樓門口，把他嚇死了。

(中時電子報)