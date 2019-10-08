正值美陸貿易談判前夕，美商務部7日擴大制裁陸企名單，宣布將28家陸企與政府單位附屬機構列入「貿易黑名單」的實體清單中，其中包括涉及素有「天網」之稱、傳為監控新疆維吾爾族穆斯林的監視巨頭海康威視（Hikvision）。而這些被列入實體清單的企業與實體未來如同已在清單上的華為，未經美政府批准，不得從美企購買零部件。

貿易談判前夕，美宣布將28家陸企與政府單位附屬機構列入「貿易黑名單」的實體清單中，其中包括涉及素有「天網」之稱的監視巨頭海康威視。但數月前，美國即有此一構想。

據路透社報導，商務部在聲明中表示，「這些實體機構涉及破壞踐踏人權，以及在大陸大規模壓迫、任意拘留，並以高科技監控設備對待維吾爾族與其他穆斯林團體」，商務部部長羅斯（Wilbur Ross）也表示「美國政府與商務部不能也無法忍受對大陸少數民族如此野蠻壓迫」。

報導指出，雖然美官員表示擴大貿易黑名單與即將復談的貿易談判無關，但聲明中之措辭如此之重，顯示華府對陸談判中恐採取強硬立場。

除了監視巨頭海康威視外，其他7家陸企如浙江大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、生產手機掃描儀的廈門市美亞柏科、依圖科技與怡心國際科技，以及新疆維吾爾自治區人民政府公安局與其他19家附屬政府機構也都榜上有名。美國商務部此前已經將大陸電信業巨擘華為與100多家附屬公司列入實體清單。

市值約420億美元的海康威視是全球最大的閉路電視生產商之一，同時也是大陸成為全球監控系統最大輸出國雄心計畫的要角。美媒《紐約時報》曾報導，若海康威視真的被納入黑名單，那將會是川普政府頭一回因為新疆問題懲罰一間大陸企業。

報導稱，海康威視在新疆地區提供大規模監控設備監視維吾爾族人的行動，而美國長期以來關注這項議題，只是礙於美陸之間仍在進行貿易談判，因此遲遲未出手行動。

(中時電子報)