藝人賈靜雯入行29年，不僅憑著《我們與惡的距離》事業再攀高峰，更眾望所歸奪下金鐘54視后，即便集諸多榮耀於一身，但得獎兩天後依舊回歸平凡，只見她在臉書寫道：「我依然是我，過著每日的日常，送小孩，早餐，買菜，接孩子」。

賈靜雯表示奪下金鐘54視后，收到無數恭喜訊息，至今仍沈浸在真切祝福裡，不過在過了如夢又真實的夜晚後，過的依舊是每日的日常，無非就是「送小孩，早餐，買菜，接孩子」，而7日正好迎接45歲生日的她，在送女兒搭機回上海時，竟收到梧桐妹帶著2個妹妹親手製作卡片、影片，這讓她又驚又喜，開心表示：「有時幸福隨手可得，一個文字一抹微笑，就是藏在這樣的日常裡」。

賈靜雯臉書全文。﹝圖／賈靜雯AlyssaChia臉書）

賈靜雯更分享一系列照片，除了有她在金鐘獎奪視后，雙手合十感謝眾人那刻，還有送梧桐妹到機場前，全家人在車上自拍留念，以及3個女兒親自製作的生日卡片，還附上紅色愛心並寫著「HAPPY BIRTHDAY，永遠的18歲」，最後更道出內心話：「得視后會有什麼改變？我依然是我」。

(中時電子報)