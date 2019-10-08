周杰倫（周董）和劉畊宏是多年好友，兩人時常一同打球、出遊，但有網友常酸言酸語，認為是劉畊宏巴著周杰倫。昨是劉耕宏47歲生日，周杰倫透露當年劉畊宏對他的恩情，讓網友大吃一驚，也見證到「原來是天王的報恩」。

周杰倫和劉畊宏兩家人感情相當好。（截自周杰倫IG）

周杰倫昨在IG寫道：「想當年，我還不是Sony唱片藝人的時候，在一次表演的彩排，決定我可不可以上台表演，我當時唱著還未發表的〈黑色幽默〉，因為唱歌總是唱不清，可能也因為當時緊張吧，唱的很小聲，當大人們準備拒絕的時刻，這位仁兄請大人們再給我一次機會」。

此外，周杰倫還提到劉畊宏當下給予鼓勵：「然後在我耳邊說，大聲唱出來，不要怕」。字句流露感恩之情，周董也不改幽默說：「我想…這就是所謂的兄弟吧，如今，該我照顧你了，哈哈哈，說得你好像很老了，祝演藝圈最壯的爸爸生日快樂。」

周杰倫曝當年劉畊宏對他恩情，幽默笑說「現在換我照顧你」。（截自周杰倫IG）

兩人如今皆成家立業，感情好且時常互動，昆凌也在文章底下留言：「太感動了！」，而感性內幕也讓網友紛紛留言：「這兄弟太有義氣了」、「好兄弟一輩子」、「滴水之恩湧泉相報」、「難得的兄弟情」。

(中時 )