周杰倫（周董）和劉畊宏是多年好友，兩人時常一同打球、出遊，但有網友常酸言酸語，認為是劉畊宏巴著周杰倫。昨是劉耕宏47歲生日，周杰倫透露當年劉畊宏對他的恩情，讓網友大吃一驚，也見證到「原來是天王的報恩」。
周杰倫昨在IG寫道：「想當年，我還不是Sony唱片藝人的時候，在一次表演的彩排，決定我可不可以上台表演，我當時唱著還未發表的〈黑色幽默〉，因為唱歌總是唱不清，可能也因為當時緊張吧，唱的很小聲，當大人們準備拒絕的時刻，這位仁兄請大人們再給我一次機會」。
此外，周杰倫還提到劉畊宏當下給予鼓勵：「然後在我耳邊說，大聲唱出來，不要怕」。字句流露感恩之情，周董也不改幽默說：「我想…這就是所謂的兄弟吧，如今，該我照顧你了，哈哈哈，說得你好像很老了，祝演藝圈最壯的爸爸生日快樂。」
兩人如今皆成家立業，感情好且時常互動，昆凌也在文章底下留言：「太感動了！」，而感性內幕也讓網友紛紛留言：「這兄弟太有義氣了」、「好兄弟一輩子」、「滴水之恩湧泉相報」、「難得的兄弟情」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。