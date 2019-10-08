北市府顧問蔡壁如在LINE轉貼批評蔡英文總統論文的網路連結，市長柯文哲稱看一看笑笑就好引發綠營不滿，柯8日強調，在LINE轉來轉去好的東西也是常有的，有需要去上媒體頭版嗎？還勞動總統府發言人，這個太辛苦了吧。

蔡壁如日前被爆出在LINE轉貼評論蔡總統論文是國恥的連結，柯文哲昨受訪時說，看一看、笑一笑就好，總統府發言人林鶴明在臉書發文指出，當年我們面對MG149的時候，好像沒有人能夠笑一笑就好，歷史是一面鏡子，作為參與2014年一份子，今天看到這樣的言論，「我以為柯市長被盜帳號了」。

柯文哲今表示，2014年MG149、2018年葛特曼事件，都見證當年藍綠操縱媒體帶風向製造文字獄、政治迫害的紀錄，但被質疑為何蔡壁如轉傳的訊息看看就好，他說，第一點是因為只是別人貼給再轉傳，也沒有加評論，這也常常會發生，但如果在一個群組轉了一個別人貼的內容，這樣可上媒體頭版的話，這實在是操作太過火了，不太喜歡這種作法。

他強調，不需要做一大堆規定，在LINE轉來轉去好笑的東西，也是常有的，但有需要去上媒體頭版嗎？還勞動總統府發言人出來發言，這個太辛苦了吧。

柯文哲說，會告訴幕僚以後就少傳，但依比例原則也沒有寫評論，如果這樣的話也要上媒體頭版，這太過於操作了。

行政院長蘇貞昌指蔡壁如是動見觀瞻的人，柯文哲先是反問，什麼叫動見觀瞻？平常心把每一個人都視為國民就好。

(中時 )