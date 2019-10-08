根據美國媒體報導，暴龍與奪冠功臣羅瑞完成1年3100萬美元續約動作，加上原本的2年6400萬美元合約，羅瑞未來三年的總薪資是9500萬美元。

羅瑞是暴龍隊史首冠的功臣之一，雖然頭號大將里歐納德琵琶別抱，但羅瑞還是很忠心的流下來，19-20賽季薪資3300萬美元。

暴龍在上周末與羅瑞達成協議，讓身為5屆全明星賽主角的他能夠在暴龍結束自己的職業生涯。

19-20是羅瑞的第15個職業賽季，上賽季與里歐納德聯手摘下生涯第一枚冠軍戒，即便新賽季少了里歐納德，但暴龍還是擁有羅瑞、西亞卡、伊巴卡、馬克蓋索等實力戰將，或許衛冕的度很高，但仍不容小覷。

NBA薪資專家馬克斯表示，暴龍這次與羅瑞提前續約，不適用6個月的交易限制，因此，暴龍依舊可以6個月內把羅瑞交易出去。此外，續約內容保留了原本的激勵條款，暴龍在明年夏天還是擁有2800萬美元的薪資空間，但不包含提前續約西亞卡。

現年33歲的羅瑞，上賽季平均每場比賽可以上場34分鐘，是一位很耐操的老將，場均14.2分、8.7助攻、4.8籃板、1.4抄截，表現也相當全面，是一位不可多得的後場好手。

(中時電子報)