國外有一家人到墓園悼念已逝的家人時，竟見到現場一片混亂，不但棺木遭人打開，遺體的腳還伸出(poking out)棺材外。這家人隨即報警，警方根據線索逮捕了兩名青少年，接著他們驚駭的發現，這兩名青少年除了涉嫌搶劫外似乎還侵犯了遺體。

據《太陽報》報導，這起駭人聽聞的事件發生在菲律賓達沃(Davao)的一處公墓。當時伊莎貝拉(Isabel Bastatas)的家人到墓園去看她時，驚見她的棺材遭人打開，她的腳還懸掛在棺材外。據當地媒體報導，伊莎貝拉的家人認為伊莎貝拉當時的遺體並無著內衣，且遺體上似乎有性交的痕跡，懷疑她遭到「強暴」。

84歲的伊莎貝拉於今年九月底被埋葬於公墓中，警方循線找到了兩名嫌疑犯，不過基於法律原因並不能透露這兩名嫌犯的姓名、長相。

目前警方拘留了他們，初步判斷這兩名少年可能是想要竊取一些陪葬品，目前全案偵查的方向是調查疑似陪葬品的物件以及伊莎貝拉的遺體究竟有沒有遭到侵犯。雖然這兩名少年否認了所有指控，但是伊莎貝拉的家人已經對兩名少年的家長提起告訴。

(中時電子報)