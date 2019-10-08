台中市長盧秀燕在市政會議中重申取締汙染的決心，並暗指台中火力發電廠應以身作則。(林欣儀攝)

台中火力發電廠除造成空氣汙染、多次遭抗議，又被台中市政府環保局檢出排放廢水中的硼超標，台中市長盧秀燕8日在市政會議上重申取締汙染的決心，她並意有所指表示，政府機關更應該以身作則，不該成為查緝汙染的化外之地或擁有特權。

盧秀燕表示，現在的市政團隊上任至今，台中火力發電廠已經第5次被抓到違法、違規，以這次檢出的廢水中含硼來說，其對身體傷害非常大，台中市民不知道已經喝了多久的硼水？透過食物鏈的影響有多大？！

盧秀燕強調，包括中央單位與市府不斷取締、查緝汙染，而政府相關單位更應該以身作則，不應該要求有特權、成為化外之地，反到自己在製造汙染，還規避檢查，這是市府一貫整治空汙、處理汙染的態度。

此外，對於最近空氣品質差，盧秀燕表示，上月下旬就曾預測從10月至明年初將是西部地區空汙嚴重時期，未來只要環保署判定隔日為空品不良日，市府會要求境內的公司組織避免製造汙染源，若在空品不良日製造汙染的公司或機關，市府不經勸導即會直接開罰，且可能數倍開罰。

(中時 )