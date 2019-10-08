韓臨檢先預告 蘇貞昌：重視治安值得鼓勵 方法效益可檢討 12:552019/10/08 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌8日在立法院回應。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌8日前立法院備詢前受訪，對於高雄市長韓國瑜臨檢卻事先預告時間和地點，是否會讓為非做歹的人提前因應？蘇表示地方首長重視治安是值得鼓勵，但方法是否有效，可以好好檢討。(圖文／姚志平) (中時 ) #安是 #治安 #檢討 #首長 #臨檢 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園反賄選啟動 地檢找里鄰長宣導 14:172019/10/04 社會 陳昆鋒、蕭崇瑋論文造假案 監委要求教部、科技部檢討 17:152019/10/04 政治 施壓烏克蘭打貪 川普私人律師：我只參與一點點 15:382019/10/06 國際 波麗士擺攤犯防宣導 治安滿意度創新高 19:152019/10/06 社會 韓國瑜硬起來拚治安 國慶前夕擴大臨檢 00:182019/10/08 社會 加熱菸扣關 財長允檢討海關稅則 04:102019/10/08 社會新聞 年輕人邀K歌 這一幕破了「黑韓」老梗 01:552019/10/08 政治 政治熱門新聞 國慶不辦升旗典禮遭批 侯友宜霸氣回應 - 政治 韓國瑜一語意外讓蔡中槍！洛杉基喊：最大的反諷 - 政治 侯友宜取消新北國慶升旗 憤怒網友灌臉書 - 政治 沈富雄預測選情 洛杉基：命中率始終不高 - 政治 新北不辦國慶升旗典禮理由是這個 葉毓蘭痛批侯友宜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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