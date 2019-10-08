南韓國防科學研究所（ADD）主任南世圭7日表示，北韓最近試射的「北極星3」號新型潛射彈道飛彈（SLBM）要完成實戰部署仍需數年。

南韓聯合新聞通訊社報導，南世圭7日在國會國防委員會國政監察中表示，這是北韓首次發射「北極星3」號，僅試射1枚飛彈無法實現實戰部署，且難以保障潛艇的安全。

南世圭還表示，從射角、高度、射程等來看，「北極星3」與「北極星1」完全不同，射程多出50%。他認為，北韓意在測試「北極星3」從水下發射時的最大效力。

他說，潛射飛彈用衛星探測不到，發射時需要有潛水艇或無人潛水艇。

報導指出，外界關切南韓軍方是否能充分應對潛射彈道飛彈時，南世圭說，南韓軍方具備「北極星2」號（射程1300公里）的應對體系，至於能否應對「北極星3」號還在分析。

對於神盾驅逐艦上搭載的標準三型防空飛彈SM-3能否應對潛射飛彈，南世圭表示，可將其視為應對體系之一，他還補充說，SM-3射程超過500公里，南韓軍方目前尚未決定是否引進。

對於南韓軍方正在開發的長程地對空飛彈L-SAM何時完成實戰部署，南世圭表示，探索開發已於日前完成，近期將進入體系開發階段，預計實戰部署需耗時10年，南韓軍方正在爭取趕在北韓部署潛射飛彈之前完成其部署工作。

(中央社)