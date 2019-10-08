為扳倒不小心在高鐵掉了3百萬的「英系大將」、民進黨立委陳明文，前民進黨立委林國慶投入嘉義縣立委選戰。他昨日在臉書開心表示，「又是一天充實的拜訪行程，座車也跑了5千多公里」。有人問他是不是「筆誤5000多公里」?他回覆，「是5千多公里沒錯」。可見最近真的是行程滿檔。

林國慶昨在臉書發文「又是一天充實的拜訪行程，座車也跑了5千多公里，面對鄉親的熱情支持與鼓勵譲我信心倍增，我必須更加努力爭取每一張選票的支持，好多朋友問我帳號要捐款給我，經監察院審查同意可以公布了！感謝大家喔！」

由於他的選區是嘉義山區，包含大林、民雄、阿里山等，跑行程的距離非常長。有網友以為林國慶筆誤「5000多公里」，他回覆「是5千多公里沒錯」。底下也有熱心民眾回覆「慶哥應該是説這陣子拜訪選區10鄉鎮已經跑了5000多公里。我相信這場硬戰慶哥還有很多5000多公里需要跑、因為這樣才能跑遍選區各角落了解民情、我也相信慶哥做得到。鄉親加油💪為了下一代子孫，大家一起來參與歷史關鍵的時刻，用手中選票翻轉嘉義縣。」

還有人說「我是職業司機，真的1星期7天南北跑我也5000公里以上，慶哥現在的行程比職業司機還勞累，慶哥加油~有勞必有功!」留言也滿滿的加油文，希望林國慶能成功打破「明文」規定。

(中時電子報)