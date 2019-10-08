駐大阪經濟文化辦事處福岡分處4日在福岡舉辦中華民國108年國慶酒會，日本正副首相致賀電，並且在署名賀電中直接稱呼「中華民國」，但隨即被日本首相府否認有此事。國民黨立委蔣乃辛今在立法院質詢行政院長蘇貞昌此事，蘇貞昌表示，這種事情何其重大，更應嚴謹，「這個應該要查處。」

蔣乃辛質疑，明明沒有署名的，卻公開大喇喇在國慶酒會秀出來，這不是大笑話嗎？福岡分處後來的聲明中說「接獲政壇友人轉交賀電」，「友人」是誰？我國派駐日本的外交官應該都是資深的外交官，怎麼會出這種錯誤呢？不曉得是真還是假就把這文章秀出來，這不符合外交的邏輯跟常規，這要怎麼處理？

蘇貞昌同意蔣乃辛的看法，這些外交官受過外交訓練又有公職在身，日本首相跟副首相如果直接稱呼中華民國國名，肯定是大突破，這種事何其重大，更應該嚴謹，他們受過外交訓練，沒有查證就這樣公布，確有不當，應該查處。

外交部次長徐斯儉表示，尊重日本方面的說法，酒會的事情目前還在查明，將會跟委員報告，一定會趕快查處。蔣乃辛表示，如果中華民國跟日本能恢復建交，大家都期待，但這種烏龍是不允許的，不要這樣見獵心喜、好大喜功。

(中時 )