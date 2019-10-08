從2016年底進入台灣，Uber Eats 在台北市以第一張咖啡外送訂單展開在台灣的里程，至今帶動起一股從早餐到宵夜全時段「點起來」的飲食消費新潮流。歡慶耕耘台灣三週年之際，Uber Eats 一次解鎖5個新城市，包含雲林、苗栗、屏東、宜蘭、花蓮，全台15個城市連線服務喜歡嚐鮮的台灣民眾，並且推出免運優惠活動，即日起至10月31日，每筆訂單金額滿120元，輸入「嚐鮮免運」優惠碼即可享免外送服務費優惠。而為了回饋全台粉絲，首次祭出限量「Uber Eats VIP 卡」，即日起至11月8日，只要於官方臉書粉絲專頁參與「 發掘台灣在地美味@Uber Eats 」留言活動，即有機會參與抽獎，10位幸運粉絲將獲得獲得獨家限量 Uber Eats VIP卡，每張有萬元吃飯金點數可使用於平台點餐！此外，Uber Eats 宣布與 city’super 攜手合作，10月底起提供高檔生鮮超市商品外送服務。

小錢代勞主義興起形成五大生活變化 Uber Eats 助嚐鮮與享樂族「拓展新鮮貨」

Uber Eats 和 DailyView 網路溫度計合作了解網民認為外送夯什麼，根據調查發現，「外送」討論聲量在過去2年來累積聲量已遠遠超過「外食」，「三餐老外」轉換為「三餐外送」，其中網友直呼回不去了的五大改變，包含：辦公室菜鳥再也不用傳紙條幫忙點餐、一人吃飯也能很澎湃、外送不只速食樣式多很多、選擇困難症看網友好評不踩雷、深夜加班不用再吃泡麵犒賞自己好EASY。而透過分析也發現三大外送趨勢：

小錢代勞主義興起，時間就該花費在美好重要事物：除了熟知的方便、餐點選擇多元之外、花小錢代勞覺得划算、無需等候排隊時間、不需出門打理、沒有時間採買是喜歡外送的原因。

外送族不是宅宅們的專利，小家庭與情侶躍居最愛點起來前三名：從夜市小吃到法式鮮蝦、牛排大餐等精緻美味通通可以在 Uber Eats 平台上點得到、吃得到，約會不再需要到餐廳人擠人，或是因為忘了訂不到餐廳而掃興。而喜歡嚐鮮的大學生也可以參考 Uber Eats 每天累積幾十萬筆的消費者評價找到好評餐廳，是想嚐鮮不踩雷的神器！

不只餓才點起來！各種嘴饞都可在 Uber Eats 上萬道餐點獲得滿足：網友說不管是天氣冷、天氣熱、下雨、太熱、有選擇障礙，卻又想嚐鮮，晚下班找不到東西吃的各種生活情境都讓他們想用美食外送。

Uber Eats 總經理李佳穎表示：「三週年不只是 Uber Eats 從入台百家合作餐廳拓展到與近9000家餐廳合作，服務15個城市民眾的里程碑，對我們來說更重要的是透過各種方式挖掘台灣民眾的生活型態和飲食需求轉變，更專注在提供更個人化的 Uber Eats 經驗。Uber Eats 要成為美食導航員，主動推播喜歡嚐鮮的台灣民眾各種好評的優質美味。」

Uber Eats 再攜手 city’super 持續以創新合作改變大眾生活樣貌繼與「全家便利商店」首推店到宅的創新外送服務之後，Uber Eats 再宣布與高檔生鮮龍頭品牌 citysuper 合作，10月底起200多項國內外生鮮、乾貨等商品也能送到家，對於沒有時間採買的人來說，讓「點起來」的方便生活型態更進階！

全家便利商店經營企劃本部副本部長李慶賢表示：「全家」致力創造各種消費場景，帶給消費者「人人手上有全家」的全通路消費體驗。透過「全家」實體店舖據點及多元商品優勢，再攜手 Uber Eats，將可滿足消費者購物及創新消費體驗需求。

citysuper 營運部林曲祥協理表示：「商品品質、品牌創新、顧客體驗，是 city’super 在業務發展三大核心價值，我們不斷去思考在商品外如何提供消費者更好的消費體驗。而 city’super 首次與美食外送平台 Uber Eats 合作，是基於滿足消費者生活型態轉變的新需求，從被動的吸引消費者到店，化為主動由店送至消費者的服務。因此 citysuper 預計十月下旬將與 Uber Eats 展開合作，從天母店開始，上線在 Uber Eats 平台，將有超過200個品項讓消費者可以選購，以生鮮、進口商品為主要品項，我們也針對不同的消費情境提供合適的食材組合。」

Uber Eats 更持續帶動台灣餐飲業發展的新樣貌，進一步用深厚科技基底打造餐飲新契機，不斷在「數位化工具」、「解讀數據大商機」、「客製化服務」三方面著力，深化與平台上的合作餐廳的夥伴關係，創造出許多成功案例。獨特餐廳加值服務包含「消費者熱點地圖」找出消費蛋黃區作為拓點或調整店點參考；「客製化數據分析」則可分析消費者喜好，協助餐廳調整銷售餐點、開發平台菜單接觸新客群；「國內與海外拓展計劃」不僅能夠提供國外相關資訊，更協助合作餐廳於海外拓店時，仍能開發線上的外送商機。

三商餐飲行銷企劃處經理洪以倩表示：「Uber Eats 的品牌、客群、創新都與三商餐飲的理念相近?並透過合作發現外送平台消費者和門市有所不同，藉由 Uber Eats 提供的數位化工具、化數據為商機、客製化商業拓展三大面向可以提升三商整體營運效能，為品牌增加不同客群的延伸，提升更大的服務範圍，創造更大的品牌聲量。」

台灣女婿吳鳳愛台13年 化身老饕拍 YouTube 影片解密在地美味

在台落地深耕13年曾為節目走訪全台各地的吳鳳化身 Uber Eats 美食家，實際走訪彰化、嘉義、台南深入探索在地美食，舉凡店址於巷內，曾?苦舉牌一年攬客的「嘉義品安豆漿豆花」、傳承五代百年老店「義豐冬瓜茶」、排隊號碼牌發放到1300多號的國際小吃「林聰明沙鍋魚頭」，以及傍晚16:30才開業的宵夜版好味道「阿章爌肉飯筒仔米糕」，吳鳳均能如數家珍，他也用親身體驗分享：「我常常在影片中跟大家介紹土耳其的食物，這次的影片很特別，在 Uber Eats 上發掘個城市的傳統巷內美食，就跟我一樣來自國際但非常的愛台灣，與在地老饕一樣可以細數當地美食，並驕傲與大家一同分享自己熱愛的在地好味道。」

成立不到四年，Uber Eats 於全球多達500個城市裡已完成10億趟次的美食外送，而且維持在平均30分鐘內送達的營運效能和顧客經驗。Uber Eats 亞太為全球單量貢獻度最大的市場，與超過95,000 間餐廳合作，佈局83個各大城市，提供消費者多達150萬種獨特的餐點選擇；而台灣則是亞太區成長最快速的市場，過去一年來，Uber Eats 在台灣成長動能強勁，平台合作餐廳數翻倍、平台活躍用戶及外送趟次皆成長3倍，進入台灣即將邁入第三年，已經拓展至15座城市。

(工商 )