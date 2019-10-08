美國聯邦法官馬雷羅（Victor Marrero）今天表示，總統川普必須把8年份的報稅資料交給曼哈頓檢察官，強而有力地駁斥了川普免受刑事調查的論點。

川普隨即申請延後遵守這項命令，獲得曼哈頓第二巡迴上訴法院（2nd U.S. Circuit Court of Appeals）批准，因此目前他還不用交出報稅資料。

馬雷羅表示，川普免受刑事調查的說法「有違這個國家的政府結構與憲法價值」，他沒辦法「接受總統豁免這種讓總統凌駕法律的想法」。

馬雷羅厚75頁的裁定，讓川普力保財務不曝光的奮戰更形複雜，儘管他2016年競選時保證公布報稅資料。

紐約曼哈頓地區檢察官范斯（Cyrus Vance）先前發出傳票，要求川普長期合作的會計公司Mazars USA交出川普2011至2018年個人與公司報稅資料等紀錄。

范斯也正在針對川普與其家族企業進行刑事調查。

馬雷羅的裁定原本將迫使Mazars USA在今天下午交出文件，但上訴法院認為此案有「特殊爭議」，同意延後執行。

(中央社)