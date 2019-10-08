「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」今成立大會，國民黨總統參選人韓國瑜也將親自出席，營造百工百業力挺韓的氛圍。但財經專家黃世聰表示，出席這場大會的財經界人士恐不如預期的多，因為民進黨已經在盯緊看誰會出席。民進黨現在就是用緊盯的方式，困住國民黨能夠動用的資源，這當然會讓國民黨覺得有施展不開的感覺。

國民黨與國內六工工商團體之一的中華民國工商建設研究會，今晚將在台北市福華飯店舉辦「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」成立大會，韓國瑜北上參與，與黨主席吳敦義及12位工商建研會的立委參選人合體造勢，營造百工百業熱烈挺韓氣氛。

不過，據政論節目《關鍵時刻》報導，黃世聰披露，據他理解，中華民國工商建設研究會大約發出900張請帖，據悉大約有500人出席。但後來去仔細了解一下，有很多人不會出席，其中最關鍵人物就是郭台強。

黃世聰表示，郭台強曾擔任過第九屆的理事長，照理說國民黨辦這種大會，郭台強應當會出席，可郭已明確表達不會出席。且要準備出席這場挺韓大會的人士，民進黨都在那邊看，在這種情況下，有多少人敢出席？現下就可以知道，民進黨是在用盯緊的方式，困住國民黨能夠動用的資源，這當然會讓國民黨覺得有施展不開的感覺。

(中時電子報)