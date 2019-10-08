為慶祝光輝雙十，國防部特別製作《軍民慶雙十，攜手耀國際》形象影片，8日在記者會上公布。透過5名示範樂隊官兵悅耳的自創曲，以及轉換到各種場景的演訓腳步，國防部巧妙剪輯國軍年度在空中、地面、海域重大演訓的震撼畫面，結合社會繁榮與接軌國際的各種進步象徵，凸顯新國軍新氣象及軍民守護民主自由努力不懈的理念。

《軍民慶雙十，攜手耀國際》形象片

為展現國慶日舉國歡騰、普天同慶氛圍，拍攝團隊拍攝許多難得一見的戰訓精采畫面，將國軍官兵戮力提升戰力，以最堅決的態度表達捍衛國家安全、人民福祉，以及中華民國最引以為傲的民主自由價值，透過鏡頭，忠實呈現在國人面前。此外，國防部示範樂隊向來是國慶大會不可或缺的主角，此次更特地安排5位示範樂隊官兵，到現場實地拍攝，不論是在機場跑道、戰車陣地、軍艦甲板，首次將樂隊與戰備合而為一，在表現國軍是精實訓練的同時，更增添為國家生日慶賀之意。

國防部強調，自中華民國創建以來，國軍始終扮演維護國家安全、社會安定、人民安心最重要的力量。過去先烈先賢在篳路藍縷、胼手胝足中，堅毅捍衛臺海的穩定與和平，捍衛著國家的生存發展及舉世稱羨的自由民主，刻畫了璀璨不朽的史頁，未來必將持續精實聯戰訓練，展現「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」自我防衛的決心與實力，實現捍衛國家、保護人民最神聖的承諾。

影片配樂《勇者無懼》是由國防部示範樂隊軍樂士李毓川中士自創，3D動畫則是由政戰中士洪秀貴獨自完成，兩名士官展現的專業能量，受到外界特別矚目。

(中時電子報)