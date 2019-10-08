過去曾演出本土豔情片而爆紅的女星宣宣，之後成功轉型，不僅接演《戲說台灣》等本土劇，成了戲劇咖，更跨足靈異節目，還成了班底，被封為「台灣鬼后」，而36歲的她上節目受訪，驚爆升格醫生娘，與大自己12歲的肝膽腸胃科主任醫生登記結婚，老公寵妻，不僅送她BMW名車，還準備了2500萬豪宅，等宣宣進駐當女主人。

宣宣昨作客《命運好好玩》節目，驚喜曝光已嫁作人妻的喜訊，據《自由時報》報導，宣宣表示當年因為爆肝、身體不舒服，才在朋友介紹下去看診，因此邂逅了當醫生的老公，交往短短1年就決定步入禮堂，預計明年補辦婚禮，但醫生尪已先一步開啟寵妻模式，把名下的BMW名車過戶給她，甚至在新北買了2500萬的豪宅，登記為夫妻共同所有，然房貸則是自己一手包辦，非常貼心。

宣宣甜蜜表示，老公還把提款卡跟信用卡給她，沒有限制她的使用額度，連經濟大權也交由她處理，但她說這是因為知道她非常勤儉持家，所以才放心把一切交給她，而她馭夫術也相當有一套，出門在外絕對給老公面子，平時則懂得欲擒故縱，老公約她出門約會，她甜回：「鼻要(不要)~」，展現小女人的一面，夫妻感情相當甜蜜，而她現在最大的願望，就是趕快生個孩子，如今已積極展開「做人計畫」。

(中時電子報)