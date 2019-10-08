業餘賽車好手王芃迪，被控涉嫌未取得期貨交易證照下，宣稱投資期貨選擇權，保證每月獲利3至8％、16.67％，招攬親友、車友12人投資，吸金2000多萬元，其中王的女友也受害提告，台北地檢署今依違反銀行法、期貨交易法起訴王男。

另王男母親楊姓婦人，因提供帳戶、證券交易戶頭供兒子王男使用，一併被告，但檢方認為，楊婦只是借帳戶給兒子使用，不清楚資金來源，對兒子吸金並不知情，加上被害人也證稱投資全是王男接洽招攬，依罪嫌不足，予以不起訴處分。

涉嫌吸金被起訴的王芃迪，3年前曾經在國道上與人逼車競速，最後車輛雙雙翻覆，登上新聞版面，今年2月又被人向媒體投訴積欠工程款。

檢方調查，王芃迪是業餘賽車好手，以投資期貨維生，他自2015年至去年間，以推薦投資期貨選擇權，保證每月可獲利3至8％，每3個月結算1次，向他的親友及車友12人吸金，金額逾2000萬元。

事後有不少投資人因未獲取紅利，提出告訴。其中，王男女友也因王保證每月獲利16.67％，投資期貨，損失慘重，也憤而提告。

檢方發現，王男長期投資股票、期貨，並以此為業，但他並沒有投資期貨、證券交易相關證照，王男供稱，這些投資人都不是他去招攬的，都是因為他投資期貨操作頗有績效，投資人主動來找他的。

檢方認為，王未具相關證照，即全權為投資人投資操作期貨，且有吸收資金，保證獲利，不採信王說法，依法起訴。

(中時 )