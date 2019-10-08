今年中華民國建國108年，民間組織「松濤社-我愛國旗委員會」再度舉辦「愛國旗愛國家國慶大會」，廣邀海內外熱愛中華民國、支持中華民國的同胞及朋友們，於10月10日下午2時，赴台北市國父紀念館戶外廣場參加民間國慶大會。

松濤社新聞聯絡人胡文琦痛批，蔡政府從上到下已經「整組」壞了，從政官員們若不是「東廠張天欽、卸責陳英鈐」，就是各種「大小號肥貓的『吳音寧們』」，已經占好占滿整個國家機器，原本應該莊嚴隆重的國慶大會、圖案旗幟乃至牌樓設計等，也已經快變成媽咪生日快樂、身體健康的「媽媽桑、兒童俱樂部」。

松濤社主席、前國防部長伍世文指出「松濤社-我愛國旗委員會」今年將是連續第四年舉辦民間國慶大會，表達對國旗尊重 ，他痛批蔡英文總統領中華民國薪俸，卻不講中華民國，滿口「這個國家」。

松濤社社長宋緒康指出這四年蔡政府刻意淡化並企圖消滅中華民國的國號、中華民國的國旗、中華民國的歷史。令他們這些無權無勢的百姓無可奈何，痛心疾首，滿腔悲憤，雖遭民進黨政府百般施壓刁難，更要號召全民站出來捍衛中華民國，號召全民自已來慶祝中華民國國慶。

宋緒康表示國慶當天國父紀念館將架起兩面全國最大的青天白日滿地紅國旗，還有「中華民國萬歲」、「慶祝中華民國108年國慶」巨大標語，以誌百姓對中華民國的熱愛與忠誠，現場將一起高唱現在總統與高官們不願意唱的中華民國國歌，一起高呼現在總統與高官們不願意呼的「中華民國萬歲！」口號。自己的國家自己救，自己的國慶自己挺。

(中時 )