以往朱立倫任內，新北市政府都會舉辦國慶升旗典禮，但新北市府昨天表示今年不辦了!給出的理由是「由於國慶日與明年元旦的日期過於接近」，改由元旦時統一辦升旗典禮，這是市長侯友宜上任後評估的決定。亞洲警察學會祕書長葉毓蘭痛罵「，會不會太超過了？」並敬告新北市長侯友宜「別學壞了，把愛國拿來當成騙選票的工具！」

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭在臉書痛罵「新北市政府以國慶日與明年元旦的日期接近，決定不辦升旗典禮，會不會太超過了？別告訴我新北市政府連為國家的生日辦個升旗典禮 ，都沒有能力？」那麼，耶誕節離元旦更近，會不會在辦歡樂耶誕城後，也宣布日期太近了，或者總統府、台北市府都有辦，地緣上太接近，所以不用辦了？

葉毓蘭說，不是到了民國108年，雙十國慶才突然與元旦如此接近，新北市政府用這個理由不辦升旗典禮，不能苟同！

葉毓蘭表示「敬告侯市長，您在警察大學當學生時，除了下雨之外，也是每天升旗，可沒有因為星期一跟星期二太近的原因就取消升旗！愛國心與對國家的認同，是需要潛移默化的，別學壞了，把愛國拿來當成騙選票的工具！」

(中時電子報)