迎接雙十國慶到來，松果購物今起至10/14為期7日推出「國民狂歡節」專區，精選MIT台灣製造、站內好評爆品、居家好物、寢具家飾、3C家電、秋裝時尚、饕客美食等數百項優質商品，更祭不限消費金額通通免運再打85折，以行動購物為主力的松果購物，於10/10起也因應4天連假再加碼行動端APP全站再回饋8%的優惠，也宣告正式為年度雙11開場暖身！

去年松果購物首創國民狂歡節，帶動檔期交易額較平日達雙位數成長，今年持續強化「買不完的生活好物」核心主軸，在雙10檔期祭出有別於線上線下的全新產品線，以高CP值家居商品及MIT商品為主力進攻，搶佔大眾生活商機。活動檔期內也將天天祭出超過30品的限量快搶好物，10/8開跑首推換季必備「MIT 100%舒柔棉超細纖維磨毛床包枕套組(三種尺寸任選)」原價1980元，直殺2.3折，只要449元；10/9再推知名「arin 純精油零矽靈洗髮精300ml」、醫美博士、部落客強力推薦的【Sesedior】胎盤素抗老美白面膜促銷價再祭單日限定75折優惠，價格挑戰市場超低價；10/10原價1190元的「台灣製 素色超細纖床包枕套組」不僅推出多色任選，更祭出單人、雙人、加大均一價的回饋，破盤價337元、熱銷款「MIT台灣製珪藻土除濕除臭香氛袋」也殺破2.4折，買越多又越便宜，預期將帶動消費者囤貨潮。

今年整體再加大造節規模，全站滿額登記送600 購物金，刷永豐信用卡再享3 %回饋，更打出「國民有禮賞」有買有禮好康，除了首度與知名美食外送平台foodpanda祭出消費滿額送獨家「foodpanda $160 優惠折價券」之外，續瞄準點數助力，邀請兩大策略夥伴推出加碼好康，活動期間全站消費不限金額，即可登記抽Ocard的「饗樂生活必備點數Ocoin」50 點，HAPPY GO卡友凡使用點數折抵消費，加碼再抽HAPPY GO點數 1,010 點，助燃10月買氣。

(工商 )