曾雅蘭、張鳳書、小炳及何戎近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，分享與家中青春期小孩的應對之道。獨力扶養女兒的小炳，至今仍牢記女兒月經第一次來的年月日，當時的他知道後慌張到跳上跳下，還得女兒提醒他快去買衛生棉回來，他坦言當時看著女兒去廁所的背影頓時覺得很心疼，哽咽表示如果女兒不是生在單親家庭，就不用那麼快學會自己成長，讓主持人于美人聽了很不捨。

曾雅蘭透露，因為小孩不愛讀書，但她跟先生都希望小孩未來比父母好，所以會緊盯他們，希望他們把書讀好，沒想到卻被小孩頂嘴說：「讀書很痛苦，而且數學的開根號以後根本用不到。」讓她只好對小孩說：「讀書就是你們的工作，而且當學生已經很幸福了，媽媽為了養你們還要辛苦工作賺錢。」沒想到卻被小孩回嗆說：「你不會懂我的啦，我寧願上你的班，你去錄影還不是聊聊天就算了。」讓大家聽了好傻眼。

張鳳書曾帶兒子錄影，讓小孩體驗媽媽工作的辛苦。（衛視中文台提供）

張鳳書笑稱遇過相同情形，她索性就把小孩帶去錄影，兩次小孩就唉唉叫，光在攝影棚等5個小時他就受不了。

(中時 )