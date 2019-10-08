改道示意圖的路線圖。（公路總局第二區養護工程處提供／陳世宗台中傳真）

公路總局第二區養護工程處，為提升台61線行車舒適性，於108年10月14日起辦理「台61線大甲溪橋」路面及伸縮縫改善工程，配合封閉高架主線施工，敬請用路人依現場交維設施指示行駛替代道路。

第二區養護工程處指出，本工程預定自108年10月14日上午8時~同年10月16日下午15時止，台61線140K~151K＋100大安至清水南下路段主線全線封閉；自108年10月15日上午8時~同年10月17日下午15時止，台61線151K＋700~140K清水至大安北上路段主線全線封閉。

施工期間台61線行駛替代道路如下（詳附件）：

一、南下（往梧棲）替代道路：

台61線主線車輛於140K下匝道(139大安一)改行台61線平面道路過中清路至台61線151K＋100上匝道(清水)進入高架主線。

二、北上（往苑裡）替代道路：

台61線主線車輛於151K＋700下匝道(150清水)改行台61線平面道路過龜殼路至140K上匝道進入高架主線。

(中時 )