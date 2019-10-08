今日行政院長蘇貞昌於立法院議場照

行政院長蘇貞昌今日至立法院備詢前，接受媒體訪問。有媒體問到前總統陳水扁近日說自己保外就醫趴趴走是賺一點外快，這樣的說法和做法是合乎規定的嗎？對此，蘇貞昌沒有正面回應，僅表示相關的法律執行都由權責機關辦理。

蘇貞昌表示，有關南方澳斷橋案，目前都還在善後，也還沒有找出原因，所以外界傳出現在要去追查，到底是由發包的前行政院長游錫堃負責，還是宜蘭縣長林姿妙負責，這些訊息都是不確實的。

蘇貞昌也表示，近日台北市長柯文哲的幕僚蔡璧如轉傳蔡英文總統假論文，柯文哲說「笑笑就好」。蘇貞昌認為，總統的論文已經通過學校認定，這種假訊息和無端的汙衊很不應該，尤其是柯文哲、蔡璧如是動見觀瞻的人，應該要更謹慎。

蘇貞昌表示，過去幾十年來，農地工廠的問題一直無法解決，所以才特並訂工廠輔導法，希望對有公安疑慮、有汙染的工廠去做改善，並輔導合法。

蘇貞昌表示，交通建設不能唯利是圖，高鐵南延至屏東，不是像公司一樣算會不會賺錢，否則只要都市有交通建設就好，偏鄉都不用做了。蘇貞昌說，政府要注意區域平衡，規劃也要更有遠見，不應只用錢做唯一考量。

(中時 )