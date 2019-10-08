港交所宣布放棄收購倫交所計畫 10:352019/10/08 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港交所8日上午對外宣布，將放棄以296億英鎊（約合364億美元）收購倫敦股票交易所集團（LSE）的計畫。 港交所在聲明中表示，雖然港交所董事會仍然認為合併具有「戰略吸引力」，但「未能說服倫交所管理層認同這一願景」感到失望，因此決定繼續推進這一提議不符合港交所股東的最佳利益。 (旺報 ) #港交所 #計畫 #收購 #願景 #繼續 也許您會感興趣 推薦閱讀 港交所併倫交所 股東：收購價提高20％ 10:432019/10/04 財經 娶倫交所 港交所聘金得加2成 04:092019/10/05 全球財經 五股垃圾山試辦計畫 10月啟動個別輔導 20:482019/10/05 社會 新故鄉動員令》新故鄉願景－蘆洲好神氣 文化祭馳名國際 04:102019/10/07 藝文副刊 逾兆天價併購倫敦證交所 傳港交所將再加碼 12:332019/10/07 國際 墾丁貓鼻頭2潛水客失蹤6天未尋獲 家屬祭懸賞令 18:402019/10/07 社會 培養共建民主中國新願景 04:102019/10/08 論壇廣場 世紀聯姻破局 港交所放棄合併倫交所 09:132019/10/08 國際 《港股》觀望貿易談判，恆指開漲0.11％ 10:002019/10/08 財經 港交所放棄收購倫交所 李小加：符合股東利益 10:242019/10/08 財經 兩岸熱門新聞 「來抓我吧」陸男挺火箭隊燒國旗 果然被抓 - 兩岸 香港蒙面示威零星衝突不斷 警方發射催淚彈水砲 - 兩岸 美艦頻巡台海 疑畫海峽中線 - 焦點新聞 - 旺報 火箭隊涉港發言觸怒陸民 贊助解約潮有如雪崩 - 兩岸 地鐵連2日近全癱 港經濟成大輸家 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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