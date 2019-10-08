港交所8日上午對外宣布，將放棄以296億英鎊（約合364億美元）收購倫敦股票交易所集團（LSE）的計畫。

港交所在聲明中表示，雖然港交所董事會仍然認為合併具有「戰略吸引力」，但「未能說服倫交所管理層認同這一願景」感到失望，因此決定繼續推進這一提議不符合港交所股東的最佳利益。

(旺報 )