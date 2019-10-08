圖為廟口紅茶的花生湯。(中天新聞)

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花蓮鋼管紅茶被踢爆65元的花生湯是拿罐頭加糖水做的，許多網友看了怒跑到google map洗1星負評。結果有些人誤把花蓮鋼管紅茶、廟口紅茶認成同一家，跑到廟口紅茶留言負評，無端受到謾罵的老闆娘表示，「我們的花生是在底下一直滾，不是加罐頭的！」，覺得很傷心被人家抹黑，怕會影響自家生意。

廟口紅茶的老闆娘邊盛花生湯邊說，她們的花生都是一直在滾，不是加罐頭的。之後把花生湯端上桌後，又再強調一遍「我們花生不是用罐頭的，我們還要用手工、人工自己去挑過」，不停地解釋，深怕自家店又被人誤會。

老闆娘說，店裡的花生湯是他們每天用機器脫殼、手工挑選，慢火熬煮7小時才做出來的，跟買現成的罐頭裝進杯子裡不一樣，因次看到網路上冒出這麼多負評是既傷心又難過，很怕被抹黑、生意受牽連，也希望能藉由她們用心製作的花生湯，能化解誤會。

(中時電子報)