涉及W飯店郭姓小模命案的「土豪哥」朱家龍，最高法院上月判決朱朱男2年10月徒刑定讞，台北地檢署收到執行卷宗後，傳喚朱家龍及涉案友人洪聖晏、蔡逸學3人今早報到發監。朱家龍手戴佛珠，與洪、蔡2人報到入監。

朱家龍今穿著襯衫，手腕上掛著一串佛珠，記者詢問他「有沒有什麼話要說」等問題，均不發一語。

檢方計算朱男刑期，扣除朱已羈押785天，今年4月獲100萬元交保，僅須再服刑約8個月，另洪聖晏與蔡逸學各被判刑2年6月確定，2人須再服刑約3、4個月，即可出獄。

2016年12月2日，朱家龍入住W飯店後，隨即前往酒店與友人洪聖晏、蔡逸學聚會飲酒，隔天凌晨3人回到W飯店續攤開毒趴，朱提供毒軟糖、毒梅片等各式毒品，郭女4日進入飯店房間，眾人連開3天毒趴，郭女持續混用多種毒品致死。

一、二審認定，朱辦毒趴導致郭女吸毒死亡，但高院更一審依法醫所鑑定結果認為，郭女死前4個月內不斷施用PMA，體內PMA濃度超標18倍，極有可能是造成中毒性休克的主因，且朱與其他在場者都未驗出該成分，無法認定有轉讓PMA毒物給郭女使用。

更一審認為，郭長期施用過量PMA是個人行為，死亡與朱等人沒有因果關係，改依轉讓禁藥罪將朱判刑2年10月，洪、蔡各改判2年6月。檢方和朱男都不服，提起上訴。今年9月，最高法院認為適用法條無違誤，且量刑並無不當，駁回上訴確定。

(中時 )