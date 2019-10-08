在中美貿易談判本周登場之際，香港「禁蒙面法」仍未能遏止街頭示威。美國總統川普（Donald Trump）再度對香港局勢表態，川普表示，希望看到對香港抗議活動的「人道解決方案」，並提出警告，如果中方採取任何「不利」措施平息香港抗議活動，與美國的貿易談判將蒙受損失。

香港經濟日報8日報導，川普於美國當地時間7日在白宮羅斯福室舉行的美日貿易協議簽字儀式後，回答記者提問時表示，「他們（中方）必須以和平的方式做到這一點」，中方應該「和平地」回應正在進行的香港抗議活動。

川普重申，希望中國國家主席習近平坐下來和抗議者會面。川普指出，「我們希望看到一個非常人道的解決方案。我希望這種情況會發生，而且你知道，香港作為世界樞紐非常重要，不僅對中國，而且對世界（都很重要）」

川普澄清，在與習近平進行貿易談判時，沒有對香港抗議活動保持沉默。川普指出，「但是我確實說我們正在談判。如果有什麼不好的事情，我認為這對談判來說將是非常不好的事情。」

(工商 )