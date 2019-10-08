吳俊諺主持八大外景節目《台灣第一等》，勇闖活火山「龜山島」，在坐船前往島上途中，居然遇到千隻海豚一路相伴，這奇景連當地賞鯨業者都讚嘆：「出團這麼久，很少遇到數量這麼多的，你真的很幸運。」生平首次賞鯨的吳俊諺難掩興奮：「能這樣看著鯨豚貼身伴游，覺得超感動的。」

抵達島上之後，吳俊諺挑戰素有「好漢坡」之稱的401高地，但導遊提醒龜山島生態非常豐富，登高地時必須注意有毒蛇出沒！讓超怕蛇的吳俊諺聽了「皮皮剉」，擔心表示：「蛇！是有毒的嗎？下一班船什麼時候？我可以在碼頭等你們。」沒想到，才剛踏上高地不久，製作團隊就驚見兩條蛇，其中一條還是毒蛇，聽得吳俊諺臉色慘白：「還好我沒看到，不然我要直接下山等船了。」

吳俊諺爬山腿軟。（八大提供）

爬山過程，吳俊諺一度腿軟，逗趣與高地對話：「你讓我過得好苦呀。」形容行腳類節目都是用團隊的汗與淚拚來的，主持人與製作團隊更是常會被大自然凌遲，但戰勝它後又覺得很開心。征服完所有行程後，吳俊諺心有所感說：「今天我終於來到在台灣看了數十年的龜山島，果然，令我永生難忘。」

(中時 )