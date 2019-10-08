高雄市政府工務局8日會同警察局、水電公司等相關單位，對岡山區一家3年內8度遭查獲妨害風化案件的違章出租套房，開出強制拆除第一槍。高雄市長韓國瑜（中）到場視察。（林瑞益攝）

高雄市政府工務局、警方與水電大隊，8日上午對岡山區嘉新西路一間3年內8度遭查獲妨害風化案件的違章出租套房，開出強制拆除第一槍。對於媒體問及是否要在北上造勢時與前總統馬英九碰面等問題，高雄市長韓國瑜沒有回答。

工務局等單位上午派大鋼牙到場拆除此違章出租套房，韓國瑜等人到場視察。李姓屋主陳情時說，他接到公文後，已經自行拆除，但市府卻又發動拆除大隊來拆除。他希望保留鋼骨結構，不要影響左右鄰居，市府也可以將該屋列管，他願意接受法律制裁，希望不要全部拆除。

韓國瑜說，該出租套房在3年內有8次遭查獲妨害風化案件，政府有其立場，要顧慮人民與居住安寧；他尊重屋主的意見，但政府的公權力一定要執行，不能讓其他人有樣學樣，一切依法辦理。

高雄市政府警察局表示，分析高市3年來遭查獲妨害風化場所，其中位於岡山區嘉新西路這間出租套房違法情節重大，該場所自2017年迄今，已遭警方查獲妨害風化案8件24人。雖然，警方均依法移送法辦，但不法業者仍無視公權力，持續利用該違建場所從事不法，敗壞社會治安。

當地的岡山里長劉天賦說，該區屬於工廠區與岡山街區之間，在1970至1980年代是風化場所，隨著社區發展與居民進駐，如今已經沒落，但在巷子裡仍有一些業者做生意，屬於「低消」，在人性的需求可以體諒。

(旺報 )