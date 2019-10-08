民進黨總統大選「蔡賴配」呼聲高，民進黨前台南黨部主委陳進益卻發聲，指賴清德不適合當副手，更適合擔任選戰總督導、總指揮以帶動民進黨士氣。台南市長黃偉哲表示，賴清德不論是搭檔小英參選或擔任總幹事都能扮演好，這是賴清德強項，強調副手角色誰適合誰不適合，在於總統候選人決定。

蔡賴配受到關注，黃偉哲今天被問到賴清德在選戰扮演什麼角色時，他表示，副手角色誰適合、誰不適合，在於總統候選人的決定，副手角色誰願意誰不願意，則在於當事人自己的意願，旁邊的人提出各項意見，給予尊重。

他吐露，「就像我個人心目中也會有理想的副手候選人，也會有其他想法，不過一切尊重蔡總統為前提，不會在蔡英文做決定之前公開在媒體放話」。媒體追問他心中人選是誰，他則打趣「不告訴你」。

黃偉哲說，不管蔡賴配現在進度如何，重點是見證了蔡賴合沒有問題，相較於其他政黨私底下刀光劍影，蔡賴合已經不成問題。他說，蔡賴合的合，有很多合作模式，不管是助選、輔選或搭配參選，蔡總統做決定前都是尊重尊重再尊重。

被問到賴清德比起當副手是否更適合擔任總幹事？黃偉哲說，整個競選總部的整體規畫都已經啟動，賴清德在任何階段進入選舉，都能適當扮演好的角色，不論是搭檔參選或擔任總幹事，都可以扮演好，這是賴清德的強項，而且，這些對於賴清德來說也不是難題，一點違和感都沒有。

(中時 )