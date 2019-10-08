紅雀莫里納敲出再見犧牲打。(MLB臉書)

8日的國聯系列賽首戰打得十分精彩，背水一戰的紅雀主場力抗勇士。紅雀在落後1分劣勢下奮勇追到延長賽，第10局再見犧牲打以5-4獲勝，雙方成為2勝2負，將回到勇士主場進行G5生死鬥！這次紅雀終結者馬丁尼茲(Carlos Martinez)沒再砸鍋，拚命幫球隊扛住了戰線。

立下頭功的仍是紅雀支柱莫里納(Yadier Molina)，老莫8局下兩出局時關鍵平飛安打，讓戈史密德(Paul Goldschmidt)跑回追平分，這已經很厲害了。10局下1人出局，老莫左外野高飛犧牲打，讓寇頓王(Kolten Wong)從三壘跑回最後一分，紅雀逆轉勝！

莫里納的功勞不用說，難得的是紅雀上下都非常相信馬丁尼茲，即使他前面兩次登板都丟掉3分(1勝1負)。總教練席爾特(Mike Shildt)說：「在這種情況就能檢驗你是否真正信任一個人。」馬丁尼茲也沒有喪失自信，根據總教練所說，馬丁尼茲的眼神流露出「角衛」(美式足球專職掩護隊友的)一般的鬥志。

勇士與紅雀都是成軍超過百年的名門，此次對決4場有3戰是逆轉秀(紅雀2次、勇士1次)，差距全在3分以內，第5戰的勝負也將十分難料，該役預定10月10日清晨5:00開打。

(中時電子報)