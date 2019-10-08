新北市長侯友宜今（8日）回應，「升旗活動元旦會擴大舉行。」自己的愛國心根深蒂固、永不改變。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）回應，「升旗活動元旦會擴大舉行。」自己的愛國心根深蒂固、永不改變。（葉書宏攝）

國民黨主席吳敦義希望藍營執政縣市都能在國慶日升旗，但新北市政府卻決定不舉辦國慶升旗典禮，市長侯友宜還因此遭到前警大教授葉毓蘭批評。對此，侯友宜今（8日）回應，「升旗活動元旦會擴大舉行。」自己的愛國心根深蒂固、永不改變。

侯友宜表示，今年會在元旦擴大國旗升旗典禮，國慶日另外有安排其他活動，「升旗活動元旦會擴大舉行。」

侯友宜進一步說明，國慶日有既定安排的活動，今年會在元旦擴大國旗升旗典禮，更希望民眾一起來參加升旗典禮。國慶永遠是國家最重要的慶典，市府有規畫很多活動，升旗典禮會辦在元旦。

另外，針對前警大教授葉毓蘭批評，「您在警察大學當學生時，除了下雨之外，也是每天升旗。」侯友宜回應，非常謝謝各界關心國慶日，但更重要是要愛國家，自己是中華民國養大的，一生就奉獻給中華民國，每個人的愛國心不容質疑，「全心全意守護新北市就是愛國表現。」

侯友宜說，早年當刑警期間，面臨槍林彈雨、生死交關，不顧自己安全，為國家犧牲奉獻，愛國心永遠是在心中根深蒂固、永不改變。

(中時 )