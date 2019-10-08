20191004中天新聞 護王瞳！ 馬俊麟認：感情沒有控制好是我的錯

女星王瞳與人夫馬俊麟的「玫瑰瞳麟演」高潮迭起，馬妻梁敏婷向王瞳提告求償400萬元，王瞳率媽媽、阿姨「親門踏戶」，馬、王又攜手開記者會，馬俊麟更失控淚認「沒控制好感情」。名律師李怡貞表示，委屈的小三演的很好很可憐，但記者會完全是「此地無銀三百兩」，若她是王瞳的律師，直接上法院攻防，可以用「一切都是為戲宣傳」抗辯，這點比一般的姦夫淫婦有利很多。

王瞳與馬俊麟在《大時代》中演情侶，傳出假戲真做，馬妻梁敏婷多次PO文暗指王瞳是小三，最後忍不住直接提告求償400萬。而馬、王為了解釋「親門踏戶」事件開記者會，馬俊麟竟淚認「沒控制好感情」，還埋怨妻子提告沒知會他，更強調王瞳於公於私都是幫助他的人。

而律師怎麼看這齣「玫瑰瞳麟演」大戲？名律師李怡貞在《女人大律師李怡貞》臉書發文表示，「王瞳真的很可憐，沒講什麼話但是因為隊友們的提油救火，導致事件一發不可收拾。何謂豬隊友，可以從這個事件中學到真諦。」

她更指記者會「完全是此地無銀三百兩」，若她是王瞳的律師，根本不會開記者會，一切上法院攻防都還有機會，可以主張「一切都是為戲宣傳」來抗辯，這點比「一般的姦夫淫婦有利很多」。

李怡貞還說，委屈的小三演的很好，很可憐，就是不知道是自帶演技還是誠心悔悟。在她看來，大老婆給過機會了，整件事是「馬王」不懂得分寸，順水推舟捉弄觀眾，最終紙包不住火，玩火自焚。

(中時電子報)