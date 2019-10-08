國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前走訪農村，聽取美濃水蓮產量達台灣九成，年產銷額上看3億元，是外銷市場的新寵兒；又聽到轄內生產鳳梨的合作社明年已接到500櫃鳯梨訂單。他說身為高雄市長，最高興的莫過於聽到這消息。對此，自由作家洛杉基直言，總統蔡英文不斷販售「芒果乾」，韓國瑜卻大賣「旺來」，「這真是最大的反諷」。

韓國瑜昨在臉書指出，上周六拜訪美濃，走訪了解有 「新綠金」稱譽的水蓮產業。美濃水蓮科學化種植佔了台灣九成的產量，年產銷額上看3億元，是外銷市場的新寵兒。他說很期待美濃水蓮能夠持續突破產值，對於缺工問題，市府也會全力協助解決農民需求，一起拚經濟。

另外，高雄市轄內生產鳳梨的合作社明年已接到500櫃鳯梨訂單。韓國瑜表示，身為高雄市長，最高興的莫過於聽到合作社明年訂單滿載的消息。他指出，台灣內需有限，在供應內需之外，更需要依靠大量的外銷出口，尤其是台灣鄰近的日本、韓國、東南亞以及中國大陸等地區，都是必須抓緊把握的海外市場。

對此，洛杉基在臉書指出，這真是最大的反諷！他直言，蔡英文不斷販售「芒果乾」，韓國瑜卻大賣「旺來」，可惜年輕人喜歡吃「芒果乾」，只有少數鳳梨果農及消費庶民，會對韓國瑜豎起大拇指。

(中時電子報)