新北市長侯友宜取消國慶升旗典禮引眾怒（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

圖微新北市長朱立倫主持新北市107年國慶升旗典禮，與全場近萬人齊唱國歌、國旗歌，高呼「中華民國生日快樂」，結束後並與身穿國旗裝的辣妹開心合照。（資料照/譚宇哲攝）

吳敦義昨召集22縣市黨部主委選戰誓師時，提出協調15國民黨執政縣市，國慶日當天辦升旗典禮，非執政縣市由縣市黨部自辦，讓國旗飄揚每縣市。不過對此，新北市長侯友宜已表明，不在國慶舉辦升旗典禮。憤怒的民眾湧侯友宜臉書質問「國慶不辦升旗是什麼心態？」

國民黨主席吳敦義一方面要消除黨內對撤換組發委原主委李哲華的憂慮，另方面強調挺韓國瑜，盼22縣市在國慶辦升旗典禮，協調作戰共同挺韓。但對此，新北市民政局祕書賴冠群表示，新北市這次確定不辦國慶升旗典禮，「主要是升旗典禮與明年元旦升旗時間接近，且活動性質相近」，才希望能在元旦統一盛大辦理。據了解，這是侯友宜評估後的決定。

憤怒的民眾開始湧入侯友宜臉書留言「侯市長，國慶不辦升旗是什麼心態？不辦，下一屆市長...一定傾全力讓我新北的親朋好友拒投你！」、「國慶不升旗？中華民國的生日你不升旗？我懷疑你到底是國民黨的還是民進黨的臥底」、「不服從國民黨的決議,在國慶日升旗,算甚麼黨籍市長? 要團結那麼困難嗎? 下次不支持你了」、「下次我再投票給你 我跟你姓猴」、「 2B市長，雙十都不辦升旗典禮，這是要臺獨嗎？」、「市長，您不接韓競總的主委我是支持的，但你雙十的升旗典禮不辦就使我這小百姓失望。」

(中時電子報)