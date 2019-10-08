時代力量立委黃國昌爆料宜蘭橋樑檢測一案的健行科大陳明正的萬喬豐團隊，也負責新北橋樑檢測，新北市工務局回擊，健行科技大學和萬喬豐工程顧問公司都不是新北市的橋梁檢測公司，也從未和新北市政府有任何契約關係更無涉轉包，呼籲民意代表不要指鹿為馬任意栽贓。

新北市養工處說明，2017年橋梁檢測共分A、B、C、D四區，分別由萬鼎工程服務公司、中棪工程顧問公司、華光工程顧問公司3家得標，再由這3家公司依照契約規定提報第三方公正品質查證單位。

養工處說，萬鼎工程服務公司取得新北市府的橋梁檢測合約後，尋求協力廠商萬喬豐工程顧問公司擔任「第三方公正品質查證單位」，中棪工程顧公司請台灣大學擔任、華光工程顧問公司則邀請桃園市土木技師公會擔任，屬於得標的檢測公司和第三方公正單位間的契約，和市府無契約關係。

養工處指出，2019年新北市橋梁檢測，由華光工程顧問公司和林同棪工程顧問公司得標，這兩家公司分別找到桃園市土木技師公會、國立高雄科技大學擔任第三方公正品質查證單位。

工務局強調，市府依「公路養護規範」執行橋梁檢測及維護作業，不容有心人士任意栽贓，遂行政治目的，市府多次獲得交通部肯定及金路獎佳績，若專業檢測機構涉及不法，市府一定會將不肖單位移送法辦，為轄內橋梁品質嚴格把關。

(中時 )