陳小姐開朗現身，細述自己治療過程，也呼籲大家，早治療可以少受一點苦。（馮惠宜攝）

台中一名44歲的陳小姐，自小就愛吃炸雞、薯條、鹽酥雞，41歲時在右乳摸到腫塊，因害怕化療辛苦，一直不敢就醫，直到前年8月乳癌大到爆漿流血流膿半個月才到醫院檢查，腫瘤已從右乳擴散到左乳、淋巴、肺部，已是末期（第4期）幸好其為「荷爾蒙受體陽性、HER2陰性」，透過化療、手術加標靶藥物治療，目前影像檢查已看不到癌細胞，未來只要3個月追蹤一次，醫師指出，目前新藥物的出現已翻轉四期等於末期，只要依循醫囑三年存活率高達7成。

10月1日起健保局開放口服標靶CDK4／6抑制劑納入幾付，44歲的陳小姐現身說法，曾被判定4期乳癌的她說，人生的的長度老天爺決定，但深度與廣度可以自己決定。她回憶自己3年前摸到乳房腫塊，卻一直怕死不了拖累家人，直到放了一年多，潰爛到流血半個月才就醫，幸好該對標靶藥物反應良好，她如今上常上班、還能出國，走過這歷程她也呼籲患者，不要怕，愈早來可少受點苦。

中山醫學大學附設醫院乳房外科醫師姚忠瑾指出，乳癌可分為4大類型，其中「荷爾蒙受體陽性、HER2陰性」患者佔比超過6成，但近年醫學發現針對這類患者使用癌細胞增生與細胞週期蛋白依賴激●CDK4／6抑制劑（口服標靶CDK4／6抑制劑）能有效阻斷癌細胞分裂增生，臨床使用42個月的存活率高達7成，已翻轉四期乳癌是末期的定義，唯其價格每月約15萬元相當昂貴，健保給付對患者是一大福音。

姚忠瑾說，陳小姐在連續使用22個月後，目前追蹤檢查已看不到癌細胞的蹤跡，但他也提醒患者，早期發現早期治療，不要拖到這麼晚才就醫。

(中時 )