市議員詹江村（右）痛批國慶主視覺為偽國旗，但民政局長湯蕙禎（左）解釋，取其雙十意象。（甘嘉雯攝）

今年國慶晚會9日將在桃園舉行，市議員偽詹江村也是網紅「村長」痛批，主視覺根本是偽國旗圖騰，他出示收到市府發送的邀請函，發現貴賓證上頭完全看不到中華民國4字，連青天白日滿地紅國旗都被消失，質疑民進黨政府設計「不倫不類」，中華民國要被台灣國消滅了嗎？但民政局長湯蕙禎解釋，不認為這樣的設計就足以消滅，另因應雙十國慶來臨，桃園轄內重要道路也都有掛國旗，迎接中華民國生日。

詹江村質問湯蕙禎國旗長怎麼樣？樣式如何？為何今年的雙十國慶設計不見國旗？「這樣的設計不倫不類，有這樣的雙十嗎？」由於設計為紫綠色調，還嗆民進黨政府「你們永遠就綠色最漂亮啦」！

詹江村近日收到國慶晚會貴賓證，他不滿「中華民國」四個字被消失了，中華民國莊嚴的國旗被消失，他認為，這樣的設計形同蔡政府消滅了中華民國，還批若再讓小英連任4年，恐怕台灣這塊寶島，都會被蔡英文政府給賣了！

湯蕙禎表示，設計主要是由國慶籌備委員會負責，每年設計圖都不一樣，有取雙十意象來設計。

(中時 )