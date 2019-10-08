2020總統大選倒數三個月，演藝界挺韓風潮延燒。七零年代曾以一曲《蘋果花》紅遍台灣、東南亞、香港等地區的「蘋果花歌后」楊燕，近日從紐約返台接受《中時電子報》專訪，坦言「人雖長期在海外，心卻繫著台灣，欣賞韓國瑜有國父的信念」。

楊燕欣賞韓國瑜犧牲小我、完成大我的精神。（照片/游定剛 拍攝）

蘋果花歌后回台灣了！8日下午和《中時》記者約在台北東區的咖啡廳，訪問前，楊和記者透露「我才剛落地沒幾天，時差還沒調好，就來接受訪問，我怕我等等不會講耶」。楊表示「雖長年住在紐約，但長在台灣、生在台灣，我愛這塊土地，也愛台灣的同胞，我非常掛念這塊土地」。楊憶起過去從國外回台灣時，各方面建設都很好，但這次回台發現，下了桃園機場一路上，看到許多破舊房子都沒有建設、更新，感到蠻悲哀，我更發現忠孝東路好多店面都關了、大安路上服裝店也關不少，覺得台北變得很淒涼，楊感嘆「台灣什麼時候變成這樣」?

楊燕發覺海外華僑比台灣本地人愛國的心更強烈。（照片/游定剛 拍攝）

楊燕坦言「非常擔憂台灣的未來，我更發覺海外華僑比台灣本地人愛國的心更是強烈，所以這次回台我有重要任務，就是明年元月十一日要去投下神聖一票」。記者追問楊「你心中有合適的候選人了嗎?」楊則表示「能夠說話說到、做到，真正犧牲小我、完成大我精神的人，就是韓國瑜，韓他是軍人，個性很阿莎力，但有時脾氣很直會無意得罪人，但得罪人絕對會道歉，重情重義的他懷著感恩的心」。

楊燕表示「真的很擔心韓的身體狀況，看他又更消瘦，希望他有些活動不要參加就不去參加，好好休養身體，現在很辛苦，當選後會更辛苦」，楊更是提到「過去當政治人物高高在上，現在卻被人罵的要死」。面對記者詢問「韓屢遭抹黑事件不斷，是否感到氣憤?」楊表示「何止氣憤，還很難過，台灣還要繼續亂下去嗎?許多人擔憂台灣未來，現在海外很多僑胞都會回來投票，甚至有的幾十年沒回來了，回台觀光、投票，順便看看台灣的改變」。

楊燕不忘透過《中時電子報》鏡頭和韓精神喊話「韓市長，你有岳飛胸襟、國父的信念、苦民所苦的愛心，你有重責大任，所以一定要好好保重身體，我們需要你、我們愛你，希望你一定不要讓我們失望，抹黑造謠別聽信，就像您所說的，晚上睡前多多打坐吧！」

(中時電子報)