NBA火箭隊總管莫瑞（Daryl Morey）上周五關於支持香港的推文在大陸、美國造成傷害性的迴響，全球最大財經資訊公司彭博新聞社（Bloomberg）認為，因為抗爭言論推文在大陸引起的怒火，讓NBA陷入了無法獲勝的情況。

彭博新聞社指出，就算莫瑞刪除推文，他和NBA也試圖拉開與這個敏感議題的距離，但憤怒烈火一發不可收拾，給陸、美兩地帶來災難性的回響，對大陸人來說，這次的事件被視為西方組織挑戰一個國家對其領土主權的最新範例，美國這邊的政客們亦嚴厲批評，這使得NBA處在冒犯最大國際市場球迷，以及犧牲美國價值、向大陸屈服的危機當中。

彭博社引述了部分人士對於莫瑞言論的看法，中央電視台主持人康輝透過官方微博說：「我們愛大陸紅多過於火箭紅，莫瑞，這次你犯規了，既然犯規了，就要付出代價。」大陸環球時報總編輯胡錫進透過推特發表意見，寫道：「莫瑞有權表達他的價值觀，大陸球迷也有權利拋棄火箭隊。」

NBA為了消毒，在聲明稿提到，尊重大陸的歷史及文化，希望運動和NBA能作為連結兩種文化的橋樑，讓大家團結在一起，甚至中文版聲明稿還加上「我們對莫瑞不恰當的言論非常失望，毫無疑問他傷了大陸球迷的心。」

美國德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）是火箭隊很長時間的球迷，透過推特表示NBA這樣逃避的心態非常可恥，他很自豪看到原本的言論，民主黨總統初選參選人歐洛克（Beto O’Rourke）指出NBA的道歉文很難堪，同黨的參選人卡斯楚（Julian Castro）則說，美國不容許美國公民被獨裁政府霸凌。

(中時電子報)